Tekirdağ ve Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz bölgesinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı bölgeleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Bu bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor. Ulaşımda aksamalara karşı önlemler alınması tavsiye ediliyor.