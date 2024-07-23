Tekirdağ ve Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Düzenleme: Kaynak: AA
Tekirdağ ve Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ çevrelerinde bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz bölgesinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı bölgeleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Bu bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor. Ulaşımda aksamalara karşı önlemler alınması tavsiye ediliyor.

İlgili Haberler
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Son Haberler
T.C. Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesi Resmi İlanlar
T.C. Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Aydın Doğan yeni uçak aldı. ABD'den İstanbul'a getirildi Gündem
Aydın Doğan yeni uçak aldı. ABD'den İstanbul'a getirildi
Rekabet Kurulunda Haks Kimya'nın savunması alındı Ekonomi
Rekabet Kurulunda Haks Kimya'nın savunması alındı
TCMB'den bir hamle daha. Altın ve döviz karşılığı swap ihalesi düzenlenecek Ekonomi
TCMB'den bir hamle daha. Altın ve döviz karşılığı swap ihalesi düzenlenecek
Fenerbahçe transferi açıkladı Spor
Fenerbahçe transferi açıkladı
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası flaş detay ortaya çıktı Ekonomi
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası flaş detay ortaya çıktı
Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor Gündem
Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor