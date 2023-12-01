Tekirdağ ve İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ ve İstanbul'da polis ekiplerince uyuşturucuya karşı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ ve İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan günlük ve planlı çalışmalarda Malkara, Çerkezköy, Çorlu ve İstanbul Çekmeköy ilçesinde 10 adrese operasyon düzenlendi.

10 ayrı ikamet aramalarında, 552 gram sıvı halde sentetik kannabinoid maddesi üretiminde kullanılan kimyasal madde, katı halde 37,50 gram sentetik kannabinoid maddesi üretiminde kullanılan A-M kimyasal ham madde, 71,9 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 1 adet sprey ve 3 adet kutu içerisinde aseton maddesi, 790 adet sentetik ecza hap, 141 gram esrar, 3 fişek halinde 2 gram metamfetamin, 66 adet gümrük kaçağı içki ve 23 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 145 TL para ele geçirildi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

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