Tekirdağ'da 12 kişi uyuşturucudan yakalandı

Kapaklı Bahçeağıl Mahallesi’nde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, K.S. ve Ç.O. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada poşete sarılmış 4 gram esrar ele geçirildi. Pınarça Mahallesi’nde ise, E.Ç. isimli şahsın üst aramasında folyoya sarılı halde 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde İ.K. isimli şahsın üzerinden 3 gram bonzai ele geçirilirken Süleymanpaşa ilçesinde farklı adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, toplamda 12 şahıs gözaltına alındı.