Tekirdağ'da 12 kişi uyuşturucudan yakalandı

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da 12 kişi uyuşturucudan yakalandı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çalışmalarda 12 şahıs uyuşturucudan yakalandı.

Kapaklı Bahçeağıl Mahallesi’nde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, K.S. ve Ç.O. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada poşete sarılmış 4 gram esrar ele geçirildi. Pınarça Mahallesi’nde ise, E.Ç. isimli şahsın üst aramasında folyoya sarılı halde 3 gram metamfetamin ele geçirildi.
Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde İ.K. isimli şahsın üzerinden 3 gram bonzai ele geçirilirken Süleymanpaşa ilçesinde farklı adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, toplamda 12 şahıs gözaltına alındı.

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