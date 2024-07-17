Tekirdağ'da 15 bin balya saman cayır cayır yandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, çiftlikte bulunan saman balyalarından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine ihbar etti.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri çiftlikteki yangına müdahale çalışması başlatırken, yangın öncesi çiftlikteki hayvanlar alandan çıkarıldı.

Çiftlikte bulunan 15 bin saman balyası ise alev alev yanarken, yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması başlatılırken, yangın dron ile görüntülendi.