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Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın sebebi belli oldu

Tekirdağ'da iki aile arasında çıkan kavgada Ferdi Gezer (45) ile yeğeni Erdoğan Gezer (24) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 18:55
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Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın sebebi belli oldu

Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın sebebi belli oldu
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Silahlı kavga, aileler arasında kız alıp verme konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıktı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ancak Ferdi Gezer ile yeğeni Erdoğan Gezer kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra 8 şüpheliyi gözaltına aldı ve yapılan aramalarda 1 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Gezer ailesinin bir ferdinin Güneş ailesinden genç kız ile dini nikah kıydığı ancak kızın ailesinin buna karşı çıktığı bildirildi.

Ferdi Gezer ile Erdoğan Gezer'in cenazeleri, Hacı Sabri Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

Gözaltındaki 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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