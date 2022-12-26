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Tekirdağ’da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı

Tekirdağ’da meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 08:27
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Tekirdağ’da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Tekirdağ’da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı
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Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Yakuplu Mahallesi at çiftliği mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Mesut Güçlü idaresindeki 53 AR 370 plakalı otomobil ile şerit değiştirerek tarla yoluna sapmaya çalışan İsmail Akıncı yönetimindeki 59 DH 948 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Recep Bayram yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


(Kaynak: İHA)

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