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İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü 3 yaralı

Tekirdağ’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 08:36
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Tekirdağ’da aileler arası silahlı çatışma

İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü 3 yaralı
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DHA’nın haberine göre, olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Emeti Hasan Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silahlarla birbirlerine açtığı ateş sonucu endişe yaşayan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arbede güçlükle önlenirken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ferdi Gezer ile yeğeni Ferdi Gezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri devam eden yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı kavga ile ilgili 8 kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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