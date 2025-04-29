Tekirdağ'da balıkçılar denize hasret kaldı!

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi sahilinde etkili olan poyraz fırtınası, denizde yüksek dalgalara neden olurken, tekneler limana demirledi. Fırtınanın etkisini artırmasıyla birlikte avlanmaya çıkamayan balıkçılar, kıyıda ağ bakımı yaparak zaman geçiriyor. Balıkçılar, poyrazın birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirterek, hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.

Fırtına nedeniyle tezgâhlarda balık çeşidi azalırken, fiyatlarda da artış gözlendi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 gündür sert Poyraz esiyor. Allah izin verirse Perşembe günü fırtınanın hızını kaybedeceğini biliyoruz. Süleymanpaşa'daki balıkçı arkadaşlarımız, ağlarına ve teknelerine bakım yaparak zaman geçiriyorlar. Allah nasip ederse Perşembe gününden sonra çinekop, mezgit, istavrit, menekşe balıklarını tutacağız. 12 metrenin altındaki teknelerimiz faaliyetlerine devam edecek. Allah izin verirse vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecekler" dedi.