Tekirdağ'da balıkçılar denize hasret kaldı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da balıkçılar denize hasret kaldı!

Tekirdağ'da yoğun poyraz fırtınası etkili oldu. Bu nedenle balıkçılar 3 gündür Marmara Denizi'ne açılamıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi sahilinde etkili olan poyraz fırtınası, denizde yüksek dalgalara neden olurken, tekneler limana demirledi. Fırtınanın etkisini artırmasıyla birlikte avlanmaya çıkamayan balıkçılar, kıyıda ağ bakımı yaparak zaman geçiriyor. Balıkçılar, poyrazın birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirterek, hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.

Fırtına nedeniyle tezgâhlarda balık çeşidi azalırken, fiyatlarda da artış gözlendi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 gündür sert Poyraz esiyor. Allah izin verirse Perşembe günü fırtınanın hızını kaybedeceğini biliyoruz. Süleymanpaşa'daki balıkçı arkadaşlarımız, ağlarına ve teknelerine bakım yaparak zaman geçiriyorlar. Allah nasip ederse Perşembe gününden sonra çinekop, mezgit, istavrit, menekşe balıklarını tutacağız. 12 metrenin altındaki teknelerimiz faaliyetlerine devam edecek. Allah izin verirse vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecekler" dedi.

aw443508-01.jpg

aw443508-02.jpg

aw443508-03.jpg

Son Haberler
İspanya'daki elektrik kesintisinin nedeni belirlenemedi
İspanya'daki elektrik kesintisinin nedeni belirlenemedi
Real Madrid’de Rüdiger şoku: En az 6 hafta olmayacak
Real Madrid’de Rüdiger şoku: En az 6 hafta olmayacak
Türk sinemasında çığır açan film: Gündüz Apollon Gece Athena
Türk sinemasında çığır açan film: Gündüz Apollon Gece Athena
10 yıl cezayla aranan firari yakalandı
10 yıl cezayla aranan firari yakalandı
Bornova’daki ayakkabıcılar sitesi çöplüğe döndü!
Ayakkabıcılar sitesi çöplüğe döndü!