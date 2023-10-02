Tekirdağ'da balıkçılara eş zamanlı denetim

Tekirdağ'da yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik eş zamanlı çapraz denetimler gerçekleştirildi.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ'da balıkçılara eş zamanlı denetim


Tarım ve Orman Bakanlığınca su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için ülke genelinde karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları, balıkçı gemileri ve yol güzergahlarında çapraz ve eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

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Tekirdağ sorumluluk sahasında yapılan denetime, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il ve ilçe teknik personelleri ile kolluk destek tim komutanlığı personelleri katıldı.

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