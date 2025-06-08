Tekirdağ’da bayramda plajlar doldu taştı

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte özellikle İstanbul'dan gelen tatilciler, Süleymanpaşa sahilindeki plajlarda yoğunluk oluşturdu. Havalarında iyice ısınması ile denize girenler, şezlonglarda güneşlenenler ve sahil yürüyüşü yapanlarla bölge hareketli anlara sahne oldu. Bazı vatandaşlar ise aileleriyle birlikte piknik yaparak vakit geçirdi.

Dolup taşan plajlar, dron ile havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridinin tamamına yakın vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu gözlendi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, plaj çevresindeki güvenliği sağlamak ve yoğunluğu yönetmek amacıyla önlemler aldı.

Tatil için İstanbul'dan gelen bazı vatandaşlar, "Tatil güzel, bayramın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Hava biraz serin ama yine de keyif alıyoruz" dedi. Yetkililer, yoğunluğun bayram tatili boyunca devam etmesini bekliyor.