Tekirdağ'da eşlerin kavgası kanlı bitti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karı-koca kavgası 45 yaşındaki Erdal A.'nın ölümü ile bitti. Eşi kavga sırasında tabancanın kazara ateş aldığını söyledi.

Tekirdağ'da eşlerin kavgası kanlı bitti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karı-koca kavgasında tabancanın ateş alması sonucu 45 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'ta bulunan bir ikamette meydana geldi. 45 yaşındaki Erdal A. ile eşi Burcu A. arasında çıkan aile içi tartışmada iddiaya göre yaşanan arbede esnasında tabanca ateş aldı.

"KAZARA VURULDU"

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Erdal A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Erdal A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Burcu A., eşinin kazara vurulduğunu öne sürdü.

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