Tekirdağ'da feci kaza: 200 metreden denize çakıldı

Tekirdağ'da yamaç paraşütü yapan bir kişi, 200 metre yükseklikten denize çakılarak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da feci kaza: 200 metreden denize çakıldı

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapan bir kişi metrelerce yükseklikten denize çakılarak hayatını kaybetti. Uçmakdere Yamaç Paraşütü pistinden havalanarak bir süre gökyüzünde süzülen 46 yaşındaki yamaç paraşütçüsü N.Y.F., 200 metre irtifaya indiğinde dengesini kaybederek denize çakıldı.

aw924537-01.jpgOlaya tanık olan diğer yamaç paraşütçüleri, kıyıda bulunan botlar ile N.F.Y.'nin yanına giderek denizden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerindeki paraşütçüler tarafından yapılan N.F.Y., olay yerine çağırılan ambulans ile ağır yaralı olarak Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere yanıt vermeyen N.F.Y., hayatını kaybetti.

Öte yandan, meydana gelen kazanın Uçmakdere Yamaç Paraşütü Sahası'nda meydana gelen ilk ölümlü kaza olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş şeklinin tespiti ve ihmal olup olmadığının belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı. (İHA)

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