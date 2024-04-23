Tekirdağ'da gökten çamur yağdı

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da gökten çamur yağdı
Tekirdağ’da gökyüzünden yağan çamur, sokak aralarında park halinde bulunan araçları çamurla kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan toz taşınımı uyarısı sonrası Tekirdağ’da bu sabah saatlerinden itibaren çamur yağışı etkili oldu.

Hayatı olumsuz etkileyen çamur nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı. Araçlarının çamurla kaplandığını fark eden kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını temizledi. Bazı vatandaşlar ise oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Çamur yağışının halen etkisini devam ettirdiği belirtildi.

"SABAH ARABAYI YIKADIM TEKRAR YIKAMAK ZORUNDA KALDIM"

Aracını yıkayan Süleyman Kezci, "Çamur yağmış, arabanın üstü komple camlar dahil çamur içindeydi, sabah arabayı yıkadım tekrar yıkamak zorunda kaldım. Mecbur çünkü çok kirli görünüyor. Bazı müşterilerimizde seçici oluyorlar. Arabanın pisliğinden dolayı binmiyorlar o yüzden yıkamak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

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