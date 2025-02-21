Tekirdağ’da iş yerine kurşun yağdırdı!

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da iş yerine kurşun yağdırdı!

Tekirdağ'da yolda yürüyen yüzü maskeli şahıs bir iş yerine dehşeti yaşattı. Tabancayla ateş açan şahıs adeta kurşun yağdırdı.

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Tekirdağ Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Yolda yürüyen yüzü maskeli bir şahıs, üzerinden çıkardığı tabancayı esnaf dükkanına doğrulttu. Art arda tetiğe basan silahlı saldırgan iş yerine kurşun yağdırdı.

Şüpheli şahıs daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde olayın fark edilmesi üzerine polis tarafından çevrede inceleme yapıldı.

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Asayiş ekipleri, silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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