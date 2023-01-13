Tekirdağ'da 80 şişe kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 80 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan 2 evde kaçak içki olduğunu belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı.

İki evden 80 şişe kaçak içki çıktı.

M.K. ve İ.K.’ya ait evlere düzenlenen operasyonda 80 şişe kaçak içki ele geçirilerek her iki şüpheli gözaltına alındı.

(Kaynak: İHA)