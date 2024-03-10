Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu
Tekirdağ'da polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda çok sayıda makaron, sigara sarma makineleri ve hava kompresörü ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün ürünlerinin bulunması ve kaçakçılığın önlenmesi üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 3 sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 1 kilogram tütün, 1 basınçlı hava kurutucusu, 3 bin 250 boş makaron, 2 bin 700 dolu makaron, 4 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Bu çerçevede şüpheli 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan 1 şüpheli, 13 ayrı dosyadan araması bulunması nedeniyle gözaltına alındı.

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