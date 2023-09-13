Tekirdağ'da kaçak tütün baskını

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde boş makaronları kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ'da kaçak tütün baskını

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş makaronları kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine ilçede belirlenen bir ev ve bir iş yerine operasyon düzenledi.

aw029820-01.jpg

Muradiye Mahallesi’ndeki iş yerinde yapılan aramalarda; 23 bin 380 adet doldurulmuş makaron, 800 adet boş makaron, 2 bin 250 adet tütün sarma kağıdı, 8 kilogram açık nargile tütünü, 3.4 kilogram açık kıyılmış tütün, 16 adet elektronik sigara sıvı kiti ve 2 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda ise bin 400 adet bandrollü boş makaron, gümrük kaçağı 45 paket sigara, 1 adet elektrikli sigara doldurma makinası, 1 kilogram açılmış tütün paketi, 300 adet şeffaf sigara poşeti, 19 şişe 7.8 litre bira, 16 şişe 15.7 litre rakı, 13 şişe 12.7 litre viski, 10 şişe 8.8 litre şarap, 3 şişe 4.5 litre votka olmak üzere toplamda 49.5 litre alkollü içecek ele geçirildi.

aw029820-03.jpg

aw029820-01-001.jpg

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Şüpheliler hakkında 5607 SKM gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.
(MÇ-DK-Y)

13.09.2023 19:48:15 TSI
NNNN

Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
AKP Terme İlçe Başkanı İstifa Etti Güncel
AKP Terme İlçe Başkanı İstifa Etti
Sosyal medyada iş kazalarına dikkat çeken genç aynı makineye ayağını kaptırarak hayatını kaybetti Güncel
Sosyal medyada iş kazalarına dikkat çeken genç aynı makineye ayağını kaptırarak hayatını kaybetti
Polonya'da Fernando Santos dönemi sona erdi Spor
Polonya'da Fernando Santos dönemi sona erdi
İstanbul’da 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma dönemi sona mı eriyor? İBB’den açıklama geldi Güncel
İstanbul’da 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma dönemi sona mı eriyor? İBB’den açıklama geldi
Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu’nun yıllar önce verdiği sözü hatırlattı Güncel
Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu’nun yıllar önce verdiği sözü hatırlattı
Beşiktaş lige galibiyetle başladı Spor
Beşiktaş lige galibiyetle başladı
Zonguldak'taki maden ocağında hayatını kaybeden madencinin kimliği belli oldu Güncel
Zonguldak'taki maden ocağında hayatını kaybeden madencinin kimliği belli oldu