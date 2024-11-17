Tekirdağ’da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ’da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Tekirdağ'da polisin 3 ilçede düzenlediği operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından Çorlu, Çerkezköy ve Muratlı ilçelerinde belirlenen 6 ev, 4 iş yeri ve 1 depo olmak üzere 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 39 bin 220'si dolu 118 bin 220 makaron, 100 TAPDK bandrolü, 69 açık kıyılmış tütün, 39 paket tütün, 10 paket gümrük kaçağı sigara, 8 sigara doldurma makinesi, 1 kompresör ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Tütün kaçakçılığıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Tekirdağ’da kaçak tütün ve sigara operasyonu

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Tekirdağ’da kaçak tütün ve sigara operasyonu
Tekirdağ’da kaçak tütün ve sigara operasyonu
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