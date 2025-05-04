Tekirdağ'da kahreden olay! 1 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Mevlüde Naz B. (1), hayatını kaybetti. Bebeğin düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

zx.webpOlay, dün saat 16.00 sıralarında Kızılpınar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katında yaşayan ailenin bebekleri Mevlüde Naz B., henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüde Naz B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mevlüde Naz B.'nin cenazesi,Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayın ardından Mevlüde Naz B.'nin anne ve babasının ifadesine başvurdu.

Bu arada bebeğin düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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