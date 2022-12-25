25 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tekirdağ'da kamyon ile otobüs çarpıştı

Tekirdağ'da kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 19:11
Takip Et

Tekirdağ'da kamyon ile otobüs çarpıştı

Tekirdağ'da kamyon ile otobüs çarpıştı
+
Aa
-

Kaza, Tekirdağ-Malkara yolunun Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan aldığı yolcuları Şarköy ilçesine götüren Şarköy Turizm firmasına ait H.Y. idaresindeki 59 ACB 822 plakalı otobüs ile Seyfi Özcan idaresindeki patates yüklü 34 GTH 05 plakalı kamyon çarpıştı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Seyfi Özcan olay yerinde hayatını kaybederken, Z.M.D. ve S.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kaza sonrası kamyondan saçılan patatesler yola saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
1
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
2
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿Otomotiv devi üretime ara veriyor. Yıl sonunda şalter inecek
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
3
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
4
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Sedat Peker’in ‘rüşvet’ iddialarıyla gündeme gelmişti: Zehra Taşkesenlioğlu'ndan fotoğraf paylaşımı
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
5
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
6
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿''Hak ederek kazandık'' Uğurcan Çakır'dan açıklamalar
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
7
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
﻿Saadet Partisi'nden ortak aday için tarih açıklaması
﻿ABD’de etkili olan kar fırtınasında can kaybı 22’ye yükseldi
﻿ABD’de etkili olan kar fırtınasında can kaybı 22’ye yükseldi
﻿ABD’de etkili olan kar fırtınasında can kaybı 22’ye yükseldi
﻿Galatasaray Çağdaş Faktoring Kayseri'de 100 attı
﻿Galatasaray Çağdaş Faktoring Kayseri'de 100 attı
﻿Galatasaray Çağdaş Faktoring Kayseri'de 100 attı
﻿Başkente mevsimin ilk karı düştü
﻿Başkente mevsimin ilk karı düştü
﻿Başkente mevsimin ilk karı düştü
﻿Çin'de artık günlük vaka sayısı açıklanmayacak
﻿Çin'de artık günlük vaka sayısı açıklanmayacak
﻿Çin'de artık günlük vaka sayısı açıklanmayacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.