Tekirdağ’da karanlıkta feci kaza: Kuryeler savruldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ’da karanlıkta feci kaza: Kuryeler savruldu

Tekirdağ Çorlu’da iki kurye motosiklet sürücüsü çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler savruldu. Sağlık ekipler kuryeleri hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Y.'nin kullandığı 49 ABG 481 plakalı motosiklet ile caddeye giriş yapmak isteyen Turgay T. yönetimindeki 59 ADG 181 plakalı motosiklet çarpıştı. Savrulan motosikletlerin sürücüleri kuryeler yaralandı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Turgay T., Çorlu Devlet Hastanesi'ne; Yusuf Y. ise özel hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyanı kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Tekirdağ’da karanlıkta feci kaza: Kuryeler savruldu

Tekirdağ’da karanlıkta feci kaza: Kuryeler savruldu

Tekirdağ’da karanlıkta feci kaza: Kuryeler savruldu

Tekirdağ’da karanlıkta feci kaza: Kuryeler savruldu

Tekirdağ’da karanlıkta feci kaza: Kuryeler savruldu

Tekirdağ’da karanlıkta feci kaza: Kuryeler savruldu

Tekirdağ’da karanlıkta feci kaza: Kuryeler savruldu

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