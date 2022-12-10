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Tekirdağ'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk psikolojik tedavi görüyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Sercan Baran Çılgın, psikolojik tedavi görüyor.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 10:23
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Tekirdağ'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk psikolojik tedavi görüyor

Tekirdağ'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çocuk psikolojik tedavi görüyor
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AA'da yer alan haberde, Köpeğin saldırdığı Hanife Şefik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sercan Baran Çılgın, ilçedeki özel bir hastanede psikolojik tedavi görüyor.

Mağdur Çılgın, AA muhabirine, köpeğin saldırısı sonucu yaralandığını anımsatarak, kendisini iyi hissetmediğini ifade etti.

Eskiden tek başına gittiği birçok yere şimdi ailesinden biriyle gidebildiğini anlatan Çılgın, "Eskiden dışarıda arkadaşlarımla oyun oynuyordum, vakit geçiriyordum ve okula yalnız gidiyordum. Artık bunların hiç birini yapamıyorum." dedi.

Çılgın, sürekli köpek saldıracak korkusu yaşadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Dışarıda oynuyordum ve bu olay başıma geldi. O yüzden artık dışarıya çıkmak ve arkadaşlarımla oynamaktan bile korkuyorum. Şimdi köpek görünce yolumu değiştiriyorum. Dışarıya çıkamıyorum, hatta ekmek almaya bile gidemiyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Gece uyurken rüyalarıma giriyor, köpek havlama sesleri duyuyorum. Bu yüzden de psikolojik tedaviye başlatıldım. Okula da artık tek başıma gidemiyorum, ailemden birinin beni götürmesini istiyorum."

- Aile, köpeğin sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu

Çocuğun babası Hayrettin Çılgın da yaşanan olayın üzüntüsünü üzerlerinden atamadıklarını söyledi.

Köpeğin sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve hukuki sürecin devam ettiğini anlatan Çılgın, haklarını sonuna kadar arayacaklarını ifade etti.

- Olay

Sercan Baran Çılgın, 25 Kasım'da Şeyh Sinan Mahallesi Çukur Çeşme Sokak'ta köpeğin saldırısına uğramış, bir süre mücadele ettiği köpekten kurtulan Çılgın, çevredeki bir iş yerine girerek yardım istemişti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çılgın, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Gözaltına alınan köpeğin sahibi O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştı.

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