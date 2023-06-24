Tekirdağ'da silah, taş ve sopalı 'yol verme' kavgası: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, trafikte yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da silah, taş ve sopalı 'yol verme' kavgası: 5 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yol verme tartışması yaşayan iki grup arasında kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Ancak taraflar bir süre sonra ilçe çıkışındaki Sefaalan Mahallesi'nde tekrar karşılaştı. Burada sopa ve tabancanın da kullanıldığı kavgada aynı aileden H.K., G.K., G.K. ile diğer gruptan S.F. ve R.F. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin tabanca kurşunuyla vurulduğu, diğerlerinin ise sopa ve yumruk darbeleriyle yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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