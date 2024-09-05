Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonları

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonları

Tekirdağ'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda Çorlu, Malkara ve Marmaraereğlisi ilçelerinde silah ve uyuşturucu operasyonları yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3-4 Eylül 2024 tarihlerinde Çorlu, Malkara ve Marmaraereğlisi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
İlk olarak, 3 Eylül 2024 tarihinde Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde yapılan aramada, S.Y. isimli şahsın üzerinde 8 adet sentetik hap bulundu. Ertesi gün 4 Eylül 2024'te, Malkara Ahievren Mahallesi'nde K.Ç. isimli şahsın kaba üst aramasında 1 adet kuru sıkı tabanca ve 8 adet ses fişeği ele geçirildi.

Bununla beraber ekipler aynı gün içerisinde Marmaraereğlisi Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde O.O., G.S. ve E.A. isimli şahısların üst aramalarında 3 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 2 adet ecstacy ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Ayrıca, Malkara ilçesinde S.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet av tüfeği ve 9 adet av fişeği ele geçirildi.

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