Tekirdağ’da silah ve uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Süleymanpaşa Topağaç Mahallesi'nde, M.A. isimli şahsın aracında 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 9 adet fişek ele geçirildi. Çerkezköy Mahallesi’nde R.A. isimli şahsın evinde gerçekleştirilen arama esnasında 1 adet muşta ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, Namık Kemal Mahallesi'nde G.Ç. ve H.A. isimli şahıslara yapılan üst aramasında 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 gram esrar ele geçirildi

Yine Namık Kemal Mahallesi’nde Ö.Ş. isimli kişinin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 44 adet fişek ele geçirildi. Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde ise Z.K., T.I. ve A.I. isimli şahıslara yapılan üst aramasında ise 5,5 gram bonzai ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şahıslarla ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.