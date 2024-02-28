Tekirdağ’da silah ve uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da silah ve uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Süleymanpaşa Topağaç Mahallesi'nde, M.A. isimli şahsın aracında 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 9 adet fişek ele geçirildi. Çerkezköy Mahallesi’nde R.A. isimli şahsın evinde gerçekleştirilen arama esnasında 1 adet muşta ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, Namık Kemal Mahallesi'nde G.Ç. ve H.A. isimli şahıslara yapılan üst aramasında 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 gram esrar ele geçirildi

aw151497-02.jpgYine Namık Kemal Mahallesi’nde Ö.Ş. isimli kişinin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 44 adet fişek ele geçirildi. Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde ise Z.K., T.I. ve A.I. isimli şahıslara yapılan üst aramasında ise 5,5 gram bonzai ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şahıslarla ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.

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