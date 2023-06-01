Tekirdağ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 kişinin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayla ilgili bir kişi yaralandı.

Tekirdağ’da silahlı kavga: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre; olay, Çerkezköy Namık Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan M.M.S. ile C.Y. arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İstanbul’dan Çerkezköy’e geldiği öne sürülen C.Y., M.M.S.’ye ateş etmeye başladı. Silah sesleriyle mahalle sakinlerine büyük panik yaşadı. Olayda M.M.S. yaralanırken, C.Y. ise geldiği araçla kaçtı.

3 kurşundan birinin ayağına isabet ettiği M.M.S.’ye ilk müdahalesi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralı daha sonra Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de olay yerine gelerek bölgedeki güvenlik kameraları dahil olay yerini incelemeye alarak 3 boş kovan tespit etti.

Gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karışan C.Y. ise aranıyor.

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