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Sokak köpeklerinin hedefi bu kez kedi oldu 

Tekirdağ Çorlu’da toplu halde gezen başıboş köpekler, bir kediye parçalamaya çalıştı. Köpeklerin arasında kalan kedi, vatandaşların bağırmasıyla parçalanmaktan kurtuldu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 11:20
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Tekirdağ'da sokak köpeklerinin hedefi bu kez kedi oldu 

Sokak köpeklerinin hedefi bu kez kedi oldu 
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İHA'nın haberine göre, toplu halde gezen başıboş köpekler, özellikle küçük yaşta çocukların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Havuzlar Mahallesi Camii mevkiinde sürü halinde gezen başıboş köpekler, bu kez kediye saldırdı. 

Köpeklerin arasında kalan kedi, kaçmayı başaramadı. Köpeklerin ısırık darbeleriyle yerden yere vurduğu kedi, çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu zor bela kurtarıldı.

Havuzlar Mahallesi sakini bir vatandaş, “Özellikle mahallemiz Bayrak Sokak, Hürriyet Caddesi, Türkgücü yoluyla birlikte mahalle içinde de köpek dolu. Yoldan geçerken köpekler saldırır diye korkuyoruz. Belediyeye gittim söyledim ama fayda yok” dedi.

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