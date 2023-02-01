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Tekirdağ'da su boruları kesildi, cadde sular altında kaldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kesilen borulardan oluşan su patlağı sokağı dereye çevirdi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 04:15
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Tekirdağ'da su patlağı sokağı dereye çevirdi

Tekirdağ'da su boruları kesildi, cadde sular altında kaldı
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Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi'ndeki Tintinpınar Caddesi üzerinde bulunan su boruları iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kesildi. Borunun kesilmesi ile sular şiddetli bir şekilde sokağa fışkırdı.

Konuyla ilgili yetkililere haber verilirken akan sular sokağı birbirine kattı. Metrelerce havaya çıkan suları önlemek için kısa süreli çöp konteyneri ile önlem alındı.

TESKİ ekiplerinin müdahalesiyle su patlağına müdahale edilerek suyun boşa akması engellendi. (İHA)

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