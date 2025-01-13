Tekirdağ'da şüpheli poşet ekipleri ayağa kaldırmıştı: Öyle bir şey çıktı ki

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da şüpheli poşet ekipleri ayağa kaldırmıştı: Öyle bir şey çıktı ki

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde şüpheli paket ekipleri ayağa kaldırmıştı. Korkuya neden olan poşetten portakal çıktı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Tekirdağ Muratlı ilçesinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; minibüs durağı yakınına bırakılan şüpheli poşet, paniğe yol açtı. Kaldırım üzerine bırakılan poşeti gören vatandaşlar, bomba olma ihtimaline karşı durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise, güvenlik önlemleri aldı.

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Yapılan ön incelemede, poşetin içerisinde portakal olduğu fark edildi. Şüpheli poşetin boş çıkması vatandaşa ve polise rahat bir nefes aldırdı.

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Öte yandan, portakal dolu poşetin kime ait olduğu belirlenemedi.

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