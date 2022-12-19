TIR açık denizdeyken devrildi

İHA

Tekirdağ iskelesinden kalkan roro gemisi Balıkesir'in Erdek ilçesine sefer düzenlerken fırtınaya yakalandı. Açık denizde çıkan fırtına sebebi ile un yüklü olduğu belirtilen TIR, gemi içerisindeki diğer TIR'lara çarparak maddi zarar verdi. Dalgaların gemiyi sallaması sebebiyle gemi içerisinde ki TIR devrildi. Olayda kimse yaralanmazken yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.