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Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü

Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü. Kazaya karışan araç olay yerinden kaçtı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 12:36
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Tekirdağ’da trafik kazası: 1 ölü

Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü
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İHA'nın haberine göre, Kaza, sabah saatlerinde Saray ilçesinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, 59 RF 776 Plakalı otomobiliyle sabah evden işe gitmek için çıkan Harun Eski (59) idaresindeki otomobile çevreyolu Çayla Kavşağında iddiaya göre, Çerkezköy istikametinden gelen ağır tonajlı bir araç çarptı ve olay yerinden hızla kaçtı. Meydana gelen kazada Harun Eski idaresinde ki 59 RF 776 Plakalı otomobil orta refüje savrularak hurdaya döndü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, hurdaya dönen otomobilden çıkarılan otomobil sürücüsü Harun Eski’nin 112 Acil Servis Ekiplerinin yaptığı kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazanın ardından Harun Eski’nin cenazesi olay yeri inceleme ve Saray Cumhuriyet Savcısının ön incelemesinin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı.

Polis ekipleri iddiaya göre, ışık ihlali sonucu Harun Eski’nin kullandığı otomobile çarpıp olay yerinden kaçan aracın bulunması için çalışma başlattı.

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