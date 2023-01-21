Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda Süleymanpaşa, Saray ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Operasyondaki aramalarda 57 uyuşturucu hap, 112 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 3 gram esrar, bir ruhsatsız pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, bir hassas terazi, ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3500 lira ele geçirildi.

Adreslerde bulunan F.T, M.T, Ö.B. ve M.M. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.



(Kaynak: İHA)