Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma ekipleri tarafından Çorlu Yenice Mahallesinde bir şahsın üzerinden 3 gr esrar ele geçirildi. Muratlı Aşağısevindikli Mahallesi’nde yapılan aramada bir adet tabanca ve 9 mm fişek ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesinde iki şahsın ev, iş yeri ve araçlarında yapılan operasyonlar sonucunda 21 gram toz esrar, 1 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu öğütücü ve 22 adet 9mm fişek yakalandı.

Yine Ergene Velimeşe Mahallesinde Çorlu gişeler girişinde durdurulan otomobilde sürücünün üzerinin aranması sonucunda sarılmış halde 1 gram fişek ele geçirildi.