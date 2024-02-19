Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 7 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Süleymanpaşa ilçesinin Çiftlikönü Mahallesi’nde evlerinde bulunan E.P., S.B., ve Ş.G. adlı şahısların yapılan aramasında, 1041 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 5 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aleti bulundu.
Muratlı Balabanlı Mahallesi’nde de Z.P. adlı şahsın yapılan üst aramasında, 12 adet ekstazi hap, 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Çorlu Seymen Mahallesi'nde B.K. isimli şahsın arabasında yapılan aramada, 33 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 4 adet sentetik hap, 2 adet extacy, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 43 adet 9 mm tabanca mermisi, 1 adet av bıçağı, 1 adet cep telefonu bulundu.
Çerkezköy Veliköy Mahallesi’nde ise C.B. ve F.D. adlı şahsın üzerinde 3 gram esrar, 4 adet sentetik hap bulundu.


Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınarak haklarında soruşturma açıldı.

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