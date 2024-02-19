Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Süleymanpaşa ilçesinin Çiftlikönü Mahallesi’nde evlerinde bulunan E.P., S.B., ve Ş.G. adlı şahısların yapılan aramasında, 1041 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 5 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aleti bulundu.

Muratlı Balabanlı Mahallesi’nde de Z.P. adlı şahsın yapılan üst aramasında, 12 adet ekstazi hap, 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.



Çorlu Seymen Mahallesi'nde B.K. isimli şahsın arabasında yapılan aramada, 33 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 4 adet sentetik hap, 2 adet extacy, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 43 adet 9 mm tabanca mermisi, 1 adet av bıçağı, 1 adet cep telefonu bulundu.

Çerkezköy Veliköy Mahallesi’nde ise C.B. ve F.D. adlı şahsın üzerinde 3 gram esrar, 4 adet sentetik hap bulundu.



Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınarak haklarında soruşturma açıldı.