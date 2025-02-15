Tekirdağ'da yasa dışı bahis baskını

Kaynak: İHA

Tekirdağ’da sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynadığı ve reklamını yaptığı tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda sosyal medya platformu X üzerinde herkese açık şekilde yasa dışı bahis oynandığını ve tanıtım yapıldığını belirledi.

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Yapılan tespitlerin ardından 7258 Sayılı Kanun’a muhalefet ettiği değerlendirilen 7 şüpheliye yönelik 4 farklı ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynadığı ve reklamını yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı.

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