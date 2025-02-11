Tekirdağ'da zabıta kavgası! Peynirleri kamyonetten attılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da zabıta kavgası! Peynirleri kamyonetten attılar

Tekirdağ'da seyyar bir şekilde gezip kamyonette peynir satan şahıslar zabıta ekiplerine yakalandı. Zabıta izin vermeyince aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine satıcılar peynirleri kamyonetten atmaya başladılar. O anlar kameraya yansıdı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, kamyonet ile sokakları dolaşarak nerede üretildiği bilinmeyen peynirin kilosu 100 liradan satıldığı ihbarı sonrası harekete geçti.

Bölgeye giden zabıta ekipleri, satıcılara, ürünlerin satışının yapılabilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden izinli olması gerektiğini belirterek, belgelerini istedi.

​​​​​​​

Bunun üzerine satıcılar ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

​​​​​​​

Taraflar arasında arbede yaşanırken, satıcılar, peynirleri kamyonetten attı. O anlar, zabıtanın yaka kamerasına yansıdı.

​​​​​​​

Zabıta ekipleri tarafından toplanan peynirler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tekirdağ'da zabıta kavgası! Peynirleri kamyonetten attılar

Tekirdağ'da zabıta kavgası! Peynirleri kamyonetten attılar

Son Haberler
Giresunspor önlenemeyen düşüşte
Giresunspor önlenemeyen düşüşte
Banka önünde intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Banka önünde intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler
Eksi 5 derecede kamp kurdular! Kar üstünde kanoya binip kürek çektiler
Çankırı’da aranan 116 şahıs yakalandı!
Çankırı’da aranan 116 şahıs yakalandı!
Fenerbahçe acil eylem planını devreye koydu
Fenerbahçe acil eylem planını devreye koydu