Tekirdağ'da zabıta kavgası! Peynirleri kamyonetten attılar

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, kamyonet ile sokakları dolaşarak nerede üretildiği bilinmeyen peynirin kilosu 100 liradan satıldığı ihbarı sonrası harekete geçti.

Bölgeye giden zabıta ekipleri, satıcılara, ürünlerin satışının yapılabilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden izinli olması gerektiğini belirterek, belgelerini istedi.

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Bunun üzerine satıcılar ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

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Taraflar arasında arbede yaşanırken, satıcılar, peynirleri kamyonetten attı. O anlar, zabıtanın yaka kamerasına yansıdı.

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Zabıta ekipleri tarafından toplanan peynirler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.