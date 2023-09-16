Tekirdağ'dan İtalya'ya kaçıracaklardı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denizyolu ile yurtdışına kaçmaya çalışan 88 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatör gözaltına alındı. Organizatörlerden 2'si tutuklanırken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ'dan İtalya'ya kaçıracaklardı

Tekirdağ’da 88 kaçak göçmeni İtalya’ya kaçırmaya çalışan 2 organizatör tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde bulunan Mürefte Limanı'ndan tekneyle İtalya'ya kaçak göçmen taşınacağı bilgisi üzerine çalışma yaparak teknede arama yaptı. Limandaki teknede yapılan aramalarda Afganistan, Suriye, İran ve Irak uyruklu 88 kaçak göçmen yakalanırken, olayda kullanılan kamyonet, otomobil ve tekneye ise el konuldu. Jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı öne sürülen Ç.K. , M.G. ve E.K.'yi de yakaladı.

fdcdaffe6803085b2381e7095e867f72-1.jpgAdliyeye sevk edilen E.K. ve Ç.K. tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

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