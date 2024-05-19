Tekkeyi bekleyen çorbayı içer atasözünün anlamı nedir?

Tekkeyi bekleyen çorbayı içer atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Sabır ve kararlılıkla hareket edenlerin nihayetinde hedeflerine ulaşacaklarını belirtir.

Bekleme süreci zor ve sabır gerektirse de, bekleyen kişi sonunda hak ettiği mükafatı veya sonucu elde eder.

Bu durum, sabrın ve kararlılığın önemini ön plana çıkarır.

TEKKEYİ BEKLEYEN ÇORBAYI İÇER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Hastane sürecim çok zorlu geçti ama sonunda tüm tahlillerim güzel çıkınca taburcu oldum, tekkeyi bekleyen çorbayı içti."

"4 yıl boyunca babasının bana kızı vermesini bekledim, allem etti kallem etti vermedi meğer ev sahibi olmamı bekliyormuş tekkeyi bekleyince çorbayı içtik."