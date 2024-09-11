Tekmeci Yusuf’a ödül gibi görev

Düzenleme: Kaynak: Odatv
Tekmeci Yusuf’a ödül gibi görev

Madenci yakınlarını tekmelediği görüntülerle hatırlanan Yusuf Yerkel'in, Frankfurt Ticaret Ataşeliği görevinden istifa ettiği TFF tarafından yeni bir görevlendirme aldığı iddia edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan maden faciasının ardından, madenci yakınlarını tekmelemesiyle hafızalara kazınan Yusuf Yerkel'in Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) koordinatör olarak göreve başladığı iddia edildi.

Oda TV'de yayınlanan habere göre, Mayıs 2014'teki Soma faciasında yaşanan olayıyla hafızalarda kalan dönemin başbakanlık danışmanı Yusuf Yerkel, 1 Eylül itibarıyla TFF'de işe başladı.

Daha önce 2022'de Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak görev yapan Yerkel'in, bu görevinden istifa ederek TFF'deki yeni pozisyonuna geçtiği bildirildi.

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