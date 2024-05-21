Tekmelediği kediyi ezerek öldürdü. Sen insan olamazsın

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekmelediği kediyi ezerek öldürdü. Sen insan olamazsın
Trabzon’un Of ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, bir yavru kediyi önce tekmeledi sonrasında ezerek öldürdü. Yavru kediyi otların içine fırlatan şahıs, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trabzon'un Of ilçesi İrfanlı Mahallesi Kalyon mevkisinde dün akşam saatlerinde büyük bir vahşet yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediyi tekmeledi.

Kediyi önce ayağıyla ezen saldırgan daha sonra da öldürürken, bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturdu. Saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelerek, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı. O anları, çevredeki bir apartman sakini cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), konuyla alakalı paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, “Bu sefer katil Of-Kalyon’da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü” denildi.

Mahalle sakinleri ve TRAHAYKO’nun şikayeti sonrası saldırganın yakalanması için çalışma başlatılırken, failin bir an önce yakalanması ve şiddetin her türlüsünün sona ermesi istendi.

56833-8.jpg

56833-7.jpg

56833-6.jpg

56833-4.jpg

56833-2.jpg

56833-3.jpg

56833-1.jpg

56833.jpg

Son Haberler
Firari FETÖ üyesi uzman çavuş evinde yakalandı Gündem
Firari FETÖ üyesi uzman çavuş evinde yakalandı
Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu Spor
Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu
Damadın kahvesine deterjan köpüğü koydular. Görüntüyü paylaşan geline tepki yağdı Yaşam
Damadın kahvesine deterjan köpüğü koydular. Görüntüyü paylaşan geline tepki yağdı
Ali Koç üstünü çizdi. Derbi bile fikrini değiştiremedi Spor
Ali Koç üstünü çizdi. Derbi bile fikrini değiştiremedi
Hamile eşini katletti ‘Pişmanım’ dedi ‘ağırlaştırılmış müebbet’ yedi Gündem
Hamile eşini katletti ‘Pişmanım’ dedi ‘ağırlaştırılmış müebbet’ yedi
Kümese giren sansar tavukları telef etti Yerel Haberler
Kümese giren sansar tavukları telef etti
Gaziantep’te kaçak plaka operasyonu Yerel Haberler
Gaziantep’te kaçak plaka operasyonu