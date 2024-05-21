Tekmelediği kediyi ezerek öldürdü. Sen insan olamazsın

Trabzon'un Of ilçesi İrfanlı Mahallesi Kalyon mevkisinde dün akşam saatlerinde büyük bir vahşet yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediyi tekmeledi.

Kediyi önce ayağıyla ezen saldırgan daha sonra da öldürürken, bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturdu. Saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelerek, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı. O anları, çevredeki bir apartman sakini cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), konuyla alakalı paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, “Bu sefer katil Of-Kalyon’da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü” denildi.

Mahalle sakinleri ve TRAHAYKO’nun şikayeti sonrası saldırganın yakalanması için çalışma başlatılırken, failin bir an önce yakalanması ve şiddetin her türlüsünün sona ermesi istendi.