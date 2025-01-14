Tekmeli, yumruklu, sandalyeli kavga! 8 yaralı. Polis güçlükle ayırdı

Kaynak: DHA
Tekmeli, yumruklu, sandalyeli kavga! 8 yaralı. Polis güçlükle ayırdı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma yerini tekmeli, yumruklu ve sandalyeli kavgaya bıraktı. Kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Tekmeli yumruklu kavgada taraflar ellerine geçirdikleri sandalyeleri de birbirine fırlattı. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son bulurken, yaralanan Ö.Ç., A.Ç., F.Ç., T.Ç. ve S.Ç. özel bir hastaneye, B.C. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, E.C. ve İ.C. ise başka bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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