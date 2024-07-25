Tekne kazasında ölen ünlü iş insanının yerine geçecek isim belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekne kazasında ölen ünlü iş insanının yerine geçecek isim belli oldu

Antalya’da 19 Temmuz’da tekne kazasında hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ın yerine Yusuf Hacısüleyman başkan olarak seçildi.

ATSO'nin yeni başkanı belli oldu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ATSO'nun yeni başkanı belli oldu. Antalya'da meydana gelen tekne kazasında ATSO Başkan Ali Bahar, yaşamını yitirmişti.

ADAY GÖSTERİLDİ, BAŞKA ADAY ÇIKMADI

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu’nun önerisiyle ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday gösterilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, başka bir adayın çıkmaması üzerine yapılan seçim sonucunda oy birliğiyle başkan seçildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ise Hacısüleyman’ın önerisiyle, başka bir adayın çıkmaması üzerine gerçekleştirilen seçim sonucunda oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pakalın seçildi. Seçim, 11 kişilik yönetim kurulunu oluşturan Yusuf Hacısüleyman, Boğaçhan Göksu, Hakan Pakalın, Murat Totoş, Hatice Öz, Hüseyin Sarı, Mustafa Yayla, Mehmet Dikmen, Ali Özgür Karagöz, Ahmet Kasapoğlu ve Behçet Ülker tarafından yapıldı.

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