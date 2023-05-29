Teknede doğum günü faciası: 4 kişi öldü

İtalya'da fırtına nedeniyle bir turist teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Teknede doğum günü faciası: 4 kişi öldü

Editör: Osmancan Erok

İtalya'da yaşanan olayda, doğum günü kutlaması için teknede eğlenen 4 turist, teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybetti.

Yetkililer, dalgıçların gece boyunca yaptıkları aramanın ardından Lombardiya bölgesindeki Maggiore Gölü'nden dört ceset çıkarıldığını doğruladılar.

İtalyan basının verdiği bilgilere göre, turistlerden ikisinin İsrailli olduğu belirtilirken, teknenin doğum günü gezisi için limandan ayrıldığı bildirildi. Hayatını kaybeden diğer iki kişinin ise uyruğu bilinmiyor.

Bölgede yaşanan kuvvetli fırtına sonucu teknenin alabora olması sonucu onlarca kişinin suya düştüğü, 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda 19 kişinin yüzerek karaya çıktıkları ya da diğer tekneler tarafından kurtarıldıkları açıklandı.

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