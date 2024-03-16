Teknik direktör ile futbolcunun ilişkisi ortaya çıktı

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Teknik direktör ile futbolcunun ilişkisi ortaya çıktı
Leicester City Kadın Teknik Direktörü Willie Kirk bir oyuncusuyla ilişki yaşadığı iddiasıyla soruşturma altında.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin kadın takımının patronu Willie Kirk’in başı dertte.

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Leicester City Kadın Teknik Direktörü Willie Kirk, oyuncularından biriyle ilişkisi olduğu iddiası nedeniyle soruşturulduğu ortaya çıktı.

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Prenton Park'ta Liverpool karşısında alınan galibiyette takımını yalnız bırakan Kirk soruşturma tamamlanana kadar İngiliz ekibinden uzaklaştırıldı.

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15 haftanın geride kaldığı Kadınlar Premier Lig'de Kirk yönetiminde 4 galibiyet 4 beraberlik 7 mağlubiyet alan Leicester City 16 puanla 7. sırada yer alıyor.

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