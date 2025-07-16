Teknik Direktör İsmail Kartal Bilecik Valisini ziyaret etti

Serhat KAYA/ Bilecik / Yeniçağ

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve teknik direktör İsmail Kartal Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’i ziyaret etti.

Teknik Direktör İsmail Kartal, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Kurt ile birlikte Vali Faik Oktay Sözer'i ziyaret etti.

Misafirlerini makamına ağırlayan Vali Sözer ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette bölgede yürütülen adli çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunurken, aynı zamanda spor ile ilgili projeler de gündeme geldi.

Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.