Teknik direktör kanlar içinde kaldı: Marsilya-Lyon maçı ertelendi

Marsilya taraftarı, Lyon'un takım otobüsünü taşladı, teknik direktör Fabio Grosso'nun kafası yarıldı, maç oynanamadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Teknik direktör kanlar içinde kaldı: Marsilya-Lyon maçı ertelendi

Fransa Ligue 1'de sonucu merakla beklenen Marsilya-Lyon maçı öncesi skandal bir olay yaşandı.
Orange Veledrome'a hareket eden Lyon'un takım otobüsü, Marsilya taraftarının saldırısına uğradı.

Taraftarların taşlarla camlarını kırdığı otobüste yer alan oyuncular büyük panik yaşarken, atılan taşlardan biri Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso'nun kafasına isabet etti.

Suratına gelen maddeler sebebiyle kanlar içinde kalan İtalyan teknik adam, doktorlar tarafından tedavi altına alındı.

Bu gelişmeler üzerine Fransa Futbol Federasyonu, Marsilya-Lyon maçının ertelendiğini açıkladı.

f9obczwxyaadzko.jpeg

f9odqa3wgaegqws.jpeg

f9oxpmfacaaxtbs.jpeg

f9oifbzxkaaiaoo.jpeg

Öne Çıkanlar
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Son Haberler
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 1 günlük tatile ilişkin açıklama. Okullar tatil edildi Gündem
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 1 günlük tatile ilişkin açıklama. Okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu. Erdoğan vefa ödülü sahiplerine Allah'tan rahmet diledi Gündem
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu. Erdoğan vefa ödülü sahiplerine Allah'tan rahmet diledi
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Resmi İlanlar
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Epik bir aile trajedisi Yazarlar
Epik bir aile trajedisi
Mehmet Şimşek yurtdışından para bulabilecek mi? Yazarlar
Mehmet Şimşek yurtdışından para bulabilecek mi?
Cumhuriyetin 100. Yılı; Cumhuriyet Halk partisi Yazarlar
Cumhuriyetin 100. Yılı; Cumhuriyet Halk partisi