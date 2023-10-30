Teknik direktör kanlar içinde kaldı: Marsilya-Lyon maçı ertelendi

Fransa Ligue 1'de sonucu merakla beklenen Marsilya-Lyon maçı öncesi skandal bir olay yaşandı.

Orange Veledrome'a hareket eden Lyon'un takım otobüsü, Marsilya taraftarının saldırısına uğradı.



Taraftarların taşlarla camlarını kırdığı otobüste yer alan oyuncular büyük panik yaşarken, atılan taşlardan biri Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso'nun kafasına isabet etti.



Suratına gelen maddeler sebebiyle kanlar içinde kalan İtalyan teknik adam, doktorlar tarafından tedavi altına alındı.



Bu gelişmeler üzerine Fransa Futbol Federasyonu, Marsilya-Lyon maçının ertelendiğini açıkladı.