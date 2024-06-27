Teknik direktör kendi takımına karşı bahis oynadığını itiraf etti

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ile 0-0 berabere kalarak büyük sürpriz yapan ve son 16'ya kalan Slovenya herkesi şaşırttı.

En çok da kendi teknik direktörleri Matjaz Kek'i.

Kek bu sonuçtan öyle umutsuz ki, karşılaşma öncesi kendi takımına karşı bahis oynamış.

Bunu itiraf eden de kendisi.

Maç sonu açıklamasında, "Gerçekten takımımdan böyle tarihi bir zafer beklemiyordum. Eleme aşamasına gelmemizi beklemiyordum. Bu konuda bahse girdim ve kaybettim. Bunu futbolcularıma da söylemiştim.Beni mahçup etmek için oynadılar ve başardılar. Önemli olan Slovenya'nın kazanması. Bu kadar küçük bir ülkede milli takımın bu kadar iyi oyunculara sahip olmasından insanların mutlu olabileceğini düşünüyorum. Sloven futbolu şu anda pek iyi durumda değil. O yüzden burada bu günlerin tadını çıkarıyoruz" dedi.