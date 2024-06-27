Teknik direktör kendi takımına karşı bahis oynadığını itiraf etti

Kaynak: Haber Merkezi
Teknik direktör kendi takımına karşı bahis oynadığını itiraf etti

Slovenya teknik direktörü Matjaz Kek son 16 turuna kalınca ilginç bir itirafta bulundu.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ile 0-0 berabere kalarak büyük sürpriz yapan ve son 16'ya kalan Slovenya herkesi şaşırttı.

En çok da kendi teknik direktörleri Matjaz Kek'i.

Kek bu sonuçtan öyle umutsuz ki, karşılaşma öncesi kendi takımına karşı bahis oynamış.

Bunu itiraf eden de kendisi.

Maç sonu açıklamasında, "Gerçekten takımımdan böyle tarihi bir zafer beklemiyordum. Eleme aşamasına gelmemizi beklemiyordum. Bu konuda bahse girdim ve kaybettim. Bunu futbolcularıma da söylemiştim.Beni mahçup etmek için oynadılar ve başardılar. Önemli olan Slovenya'nın kazanması. Bu kadar küçük bir ülkede milli takımın bu kadar iyi oyunculara sahip olmasından insanların mutlu olabileceğini düşünüyorum. Sloven futbolu şu anda pek iyi durumda değil. O yüzden burada bu günlerin tadını çıkarıyoruz" dedi.

İlgili Haberler
Barış Alper ikinci gole neden sevinmedi. Yok artık
Sen ne yaptın İsmail Yüksek
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan flaş İmamoğlu açıklaması. Özel'in yerine İmamoğlu iddiası soruldu Gündem
Kılıçdaroğlu'ndan flaş İmamoğlu açıklaması. Özel'in yerine İmamoğlu iddiası soruldu
Park halindeki araç alev alev yandı Gündem
Park halindeki araç alev alev yandı
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu Gündem
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Düzenek kurup doğalgaz borusu patlattı Gündem
Düzenek kurup doğalgaz borusu patlattı
Polisler trafik kabadayılarını bir güzel dövdü. Dayak yiyince akıllandılar Gündem
Polisler trafik kabadayılarını bir güzel dövdü. Dayak yiyince akıllandılar
Milli yüzücü Paris biletini kaptı Spor
Milli yüzücü Paris biletini kaptı
Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi Gündem
Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi