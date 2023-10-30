Teknik Direktörünü döven Sakho için kulübünden karar çıktı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'de kazan kaynıyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Teknik Direktörü Michel Der Zakarian ile kavga eden Mamadou Sakho için karar verilse de oyuncu pazartesi günü antrenmanlara çıktı.



Öte yandan 33 yaşındaki futbolcunun, antrenman sırasında iki personel tarafından gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

Sakho için iddia edildiği gibi sözleşme fesih gibi bir durumun olduğu vurgulandı.



Fransız stoper, 29 Ekim'de ligde oynanan Toulouse karşılaşmasında da maç kadrosunda yer almamıştı.