TEKNOFEST'in yeni yarışması ‘kablosuz haberleşme’ oldu

ULAK Haberleşme tarafından yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin milli teknoloji gelişiminde önemli bir yere sahip birçok kurumun katkılarıyla organize edilen TEKNOFEST, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yapılacak.

TEKNOFEST içerisinde, yerli ve milli kablosuz haberleşme teknolojilerinin geleceğini belirleyecek olan Kablosuz Haberleşme Yarışması ilk defa teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

Yeni nesil teknolojilere yerli ve milli çözümler sunan ULAK Haberleşme tarafından organize edilen Kablosuz Haberleşme Yarışması, genç mühendis adaylarına yeni haberleşme teknolojilerinin tasarımından karşılaşılacak sorunlara çözüm bulmaya kadar geniş bir yelpazede heyecan verici bir deneyim sunuyor. Yarışma ile yeni haberleşme teknolojileri konusunda bilgi birikiminin artırılması ve nitelikli insan kaynağının desteklenmesi hedefleniyor.

YARIŞMANIN SONU ÖDÜLLERE BAĞLANIYOR

Yarışmaya Türkiye genelinden yaklaşık 400 ekip başvurdu. Bu ekiplerden yaklaşık 100'ü sistem gereksinimlerini tanımlayan dokümanı sundu. Değerlendirmeler sonucunda 51 takım, ön tasarım aşamasını geçerek yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Temmuz ayında tamamlanacak olan proje detay raporu aşamasını geçen takımlar, 5-8 Eylül tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan final etkinliğine katılacaklar.

Finalde birinci olan takıma 120 bin, ikinciye 100 bin ve üçüncüye 90 bin lira olmak üzere toplamda 310 bin lira ödül verilecek. Bu ödüller, genç mühendislerin ve teknoloji tutkunlarının yaratıcılığını ve yenilikçiliğini ödüllendirmek için verilecek.

Yarışmacılar, iki nokta arasında kablosuz haberleşme sağlayarak en hızlı ve doğru veri aktarımını gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürecekler. Lisanssız frekansta en etkili haberleşme sistemini tasarlamak, üretmek ve test etmek, yarışmacılardan beklenen görevler arasında.

ULAK Haberleşme'nin liderliğinde düzenlenen ve TEKNOFEST'in bir parçası olan Kablosuz Haberleşme Yarışması, Türkiye'nin teknoloji alanındaki kapasitesini sergileyecek ve haberleşme teknolojilerinde yeni çözümler üretilmesine katkıda bulunacak.

Telekomünikasyon ve savunma sanayi ekosisteminde önemli bir rol oynayan ULAK Haberleşme, bu yıl TEKNOFEST'e ortak olarak Kablosuz Haberleşme Yarışması'nı düzenliyor. ULAK Haberleşme, telekomünikasyon sektöründeki yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleriyle öne çıkıyor.

Yarışma, sektör uzmanlarını genç mühendislerle bir araya getirerek iletişim teknolojilerindeki yenilikleri teşvik etmeyi ve bilimsel ilerlemeyi hızlandırmayı amaçlıyor.