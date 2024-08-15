Teknoloji devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

Düzenleme: Kaynak: AA
Teknoloji devi binlerce kişiyi işten çıkaracak

ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco'dan çalışanlara kötü haber. Yeniden yapılanmaya giden şirket çalışan sayısının yüzde 7 düşürüleceğini ABD Borsa komisyonuna bildirdi.

Teknoloji devi Cisco yeniden yapılanmaya gidiyor. Olan yine işçileri olacak...Şirket ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna SEC'e bildirim yaptı. Cisco büyüme fırsatlarına yatırım yapılması ve daha fazla verimlilik sağlanmasına olanak tanıyacak yeniden yapılandırma planını açıkladı.

Bu planın şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sini etkilemesinin beklendiği belirtilen bildirimde, kıdem ve fesih tazminatı gibi kalemler nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar gider tahmin edildiği kaydedildi.

Cisco, şubat ayında da organizasyonu düzenlemek ve temel öncelikli alanlara daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak üzere bir yeniden yapılanma planı açıklamıştı. Bu organizasyonel değişikliklerden şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'inin etkileneceği ifade edilmişti. Şirkette çalışan sayısının 70 bin kişinin üzerinde olduğu biliniyor.

cisco4455.jpg

cisco4445.jpg

İlgili Haberler
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı. 100 bin TL cezası var
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na cevap geldi. Kılıçdaroğlu ağır sözler sarf etmişti
Ümit Özdağ ‘Korkuyorum’ diyen şirket sahibinin ismini açıklayacak
Benzine zam geldi. İşte yeni fiyatı
Son Haberler
Kastamonu’da otomobil takla attı: 2 yaralı Yerel Haberler
Kastamonu’da otomobil takla attı: 2 yaralı
Adana’daki suç örgütü çökertildi Gündem
Adana’daki suç örgütü çökertildi
Bugün kimin maçı var? 15 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? 15 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar
Yediğiniz an kabus başlıyor. Büyük tehlike ortaya çıktı Sağlık
Yediğiniz an kabus başlıyor. Büyük tehlike ortaya çıktı
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı. 100 bin TL cezası var Ekonomi
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı. 100 bin TL cezası var
Altında son durum ne? Ekonomi
Altında son durum ne?